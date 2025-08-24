Канадские солдаты могут появиться на украинской земле Премьер Карни: Канада может послать войска на Украину для гарантий безопасности

Канада рассматривает возможность размещения своих войск на территории Украины, сообщает Global News со ссылкой на премьер-министра североамериканской страны Марка Карни. По его словам, это возможно в рамках предоставления «гарантий безопасности» бывшей советской республике.

Я не исключаю присутствие войск, — сказал премьер.

Ранее стало известно, что Турция изучает возможность отправки своих военных на Украину для обеспечения гарантий безопасности при заключении мирного договора с Россией. Посол Украины в Анкаре Нариман Джелял сказал, что соответствующую информацию ему сообщил министр обороны Турции Яшар Гюлер. Украинский дипломат также добавил, что Анкара готова рассмотреть участие в наземных операциях по разминированию территории Украины. Он подчеркнул, что Киев положительно оценивает такие инициативы со стороны Турции.

До этого ввнешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен отмечала, что предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичных пятой статье НАТО, способно привести к прямому участию Альянса в конфликте. Аналитик охарактеризовала подобные требования как безумные и ведущие к опасной эскалации.