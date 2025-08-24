Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 17:29

Канадские солдаты могут появиться на украинской земле

Премьер Карни: Канада может послать войска на Украину для гарантий безопасности

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Канада рассматривает возможность размещения своих войск на территории Украины, сообщает Global News со ссылкой на премьер-министра североамериканской страны Марка Карни. По его словам, это возможно в рамках предоставления «гарантий безопасности» бывшей советской республике.

Я не исключаю присутствие войск, — сказал премьер.

Ранее стало известно, что Турция изучает возможность отправки своих военных на Украину для обеспечения гарантий безопасности при заключении мирного договора с Россией. Посол Украины в Анкаре Нариман Джелял сказал, что соответствующую информацию ему сообщил министр обороны Турции Яшар Гюлер. Украинский дипломат также добавил, что Анкара готова рассмотреть участие в наземных операциях по разминированию территории Украины. Он подчеркнул, что Киев положительно оценивает такие инициативы со стороны Турции.

До этого ввнешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен отмечала, что предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичных пятой статье НАТО, способно привести к прямому участию Альянса в конфликте. Аналитик охарактеризовала подобные требования как безумные и ведущие к опасной эскалации.

СВО
гарантии безопасности
Украина
Канада
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вэнс ответил, сняты ли новые санкции против России с повестки дня
Зеленский издевательски усмехнулся над атаками на нефтепровод «Дружба»
Вэнс оценил, как Россия и США ведут себя на переговорах по Украине
Лавров объяснил, как должен решаться вопрос безопасности Украины
Готовлю лечо с баклажанами — мед делает вкус особенным
Последствия удара Израиля по Сане попали на видео
Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Канадские солдаты могут появиться на украинской земле
Названы отличия нового штамма коронавируса «стратус» от гриппа
Лавров развеял мифы вокруг свитера с надписью «СССР»
Экс-министра подозревают в миллиардной растрате
Лавров назвал условие существования Украины
Гуфа отправили под суд из-за наркотиков
Самолет с россиянами приземлился в Таллине из-за украинских дронов
Панда Катюша отмечает день рождения: самые яркие фото бамбуковой именинницы
«Приближается к нулю»: Мединский намекнул на проблемы Украины
«Они не хотят»: Лавров увидел в ЕС нежелание достичь мира на Украине
Грядет новая пандемия коронавируса? Что за штамм «стратус», чем опасен
Лавров объяснил, на что у Украины нет иммунитета
Лавров анонсировал новые встречи России и Украины в Стамбуле
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

«Весь пик Победы в трупах». Есть ли шанс у альпинистки Наговицыной выжить
Общество

«Весь пик Победы в трупах». Есть ли шанс у альпинистки Наговицыной выжить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.