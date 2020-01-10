https://static.news.ru/photo/69b4f4b6-3448-11ea-a8fb-fa163e074e61_660.jpg Джастин Трюдо Фото: Jim LoScalzo/CNP/AdMedia/Global Look Press

В связи с признанием Ирана вины в крушении украинского самолёта Boeing 737 Канада ожидает от Тегерана полноценного сотрудничества в расследовании катастрофы. Такое заявление сделал премьер-министр североамериканского государства Джастин Трюдо.

Политик заявил, что канадская сторона вместе со своими партнёрами по всему миру продолжит полное и тщательное расследование.

Мы рассчитываем на полное сотрудничество со стороны иранских властей. Основным приоритетом для правительства Канады является проведение расследования в духе прозрачности и справедливости, — приводятся слова Трюдо на странице пресс-секретаря премьера Кэмерона Ахмада в Twitter.

Также политик подчеркнул, что случившееся — это национальная трагедия. Все канадцы скорбят, отметил премьер.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Как ранее писал NEWS.ru, представители Генерального штаба Вооружённых сил Ирана прокомментировали трагедию со сбитым «непреднамеренно» украинским лайнером Boeing 737. Сообщается, что воздушное судно было принято военными за вражеский самолёт.