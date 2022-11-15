Премьер Камбоджи отменил встречи в рамках саммита G20 из-за COVID-19

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен отменил все встречи в рамках саммита G20 из-за положительного теста на коронавирус. На днях он сам принимал в Пномпене саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, сообщает Reuters.

Я сдал положительный тест на ковид, — написал камбоджийский премьер на своей странице в соцсетях, добавив, что отменяет все запланированные встречи.

Хун Сен личной встречался с президентом США Джо Байденом, президентом Индонезии Джоко Видодо, который председательствует в Группе двадцати, а также с генсеком ООН Антониу Гутерришем и главой МИЛ России Сергеем Лавровым и другими главами государств.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что не планирует переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 в Индонезии. Он добавил, что в этом году саммит «большой двадцатки» проходит «в новом мире», и Евросоюз со странами G20 могут повлиять на его метаморфозы «в ключевых моментах».