Премьер Италии заявил, что страна может сама допустить вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/591dfbba-88ee-11eb-921e-96000091f725_660.jpg Фото: Di Meo/Fotogramma

Рим сможет сам принять решение о допуске в страну российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

По словам премьера, Италия пойдёт на этот шаг, если не будет принято общеевропейское решение об одобрении препарата.

[Канцлер Германии Ангела] Меркель мне сказала, что если ЕМА (Европейское агентство лекарственных средств. — NEWS.ru) одобрит «Спутник V», хорошо, а если нет — то это будет сделано в Германии. Это нормальный прагматизм, — цитирует его РИА Новости.

Драги также заявил, что опора на европейское единство — это хорошо, но если оно не достигается, то приходится действовать «по-другому».

При этом сам итальянский премьер готов сделать себе прививку препаратом производства британско-шведской компании AstraZeneca. Он сказал, что его сын уже сделал её.

Ранее общественная Ассоциация итальянских друзей России заявила, что Драги стоит принять меры для того, чтобы в стране прошла массовая вакцинация российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V». В направленном ему письме общественники обратили внимание на тот факт, что премьер в ходе программного выступления в сенате выражал готовность к более активному диалогу с Россией. Это является дополнительным аргументом в пользу вакцинации «Спутником V».

Как писал NEWS.ru, влаcти Италии и Франции готовы вернуться к применению AstraZeneca, если дополнительные анализы вакцины докажут её эффективность. Об этом говорится в заявлении по итогам перегoворов лидеров стран.