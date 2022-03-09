«Предупредили отморозков»: ветеран «Альфы» о словах Госдепа про завещания

Госдепартамент США призывом к американцам оформлять завещания и оставлять медучреждениям образцы ДНК перед поездкой на Украину «предупредил отморозков» и наёмников, желающих воевать, заявил ветеран спецслужб и президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Эксперт добавил, что «никаких решительных изменений в ситуацию на Украине никакое число наёмников внести уже не сможет». Спикер добавил, что зарплата наёмника на Украине может превышать $1 тысячу в сутки.

Наша разведка не отрицает, что серьёзное число наёмников и после 2014 года, и сейчас учили этих, как бы их назвать, [украинских] нациков военному делу. США и ЕС выделяют серьёзные деньги, я думаю, что зарплата этих наёмников в день более $1 тысячи, но никаких решительных изменений в ситуацию на Украине никакое число наёмников внести уже не сможет — ЛНР и ДНР освободили большую часть своей территории при помощи российской стороны и набрали темп. США совершенно правы, когда предупреждают: ребята, прежде чем вы туда поедете, составьте завещание, так как у вас есть вероятность 99,9%, что вы оттуда не вернётесь, — подчеркнул Гончаров.

Ветеран «Альфы» также предположил, что наёмники прибывают на территорию Украины через Польшу. Накануне в Госдепе заявили, что американцы, отправляющиеся на Украину, должны составить завещание и предоставить медицинскому учреждению образцы ДНК. Также тем гражданам США, кто намерен попасть на Украину, предлагают обсудить вопросы опеки над детьми, владения имуществом и бизнесом. Следует оставить и «пожелания относительно похорон», добавили в Госдепе.

Ранее стало известно, что пограничная служба Польши заявила: в страну с Украины въехало более миллиона человек. По информации пограничников, только за прошедшие сутки было оформлено 129 тысяч человек, это абсолютный рекорд. В соседней Молдавии заявили, что границу республики перешли более 350 тысяч украинских беженцев.