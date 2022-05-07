Представитель ЮВО опроверг выход «азовцев» с «Азовстали» с белым флагом ТАСС: представитель ЮВО опроверг выход «азовцев» с «Азовстали» с белым флагом

Вид на завод «Азовсталь» / Фото Сергей Батурин/РИА Новости

Украинские военные не выходили в субботу днём с территории завода «Азовсталь» с белым флагом, передаёт ТАСС со ссылкой на представителя Южного военного округа (ЮВО). Ранее командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский сообщал о выходе боевиков с «Азовстали» и начале переговоров с ними российских военных.

Никто из украинских военных сегодня не выходил с белым флагом с территории завода, — сказал представитель ЮВО.

Ранее Ходаковский в своём Telegram сообщил, что группа военных вышла с территории «Азовстали» в Мариуполе. Он отметил, что это первый контакт с украинскими военными за время блокирования Мариуполя и металлургического комбината.

7 мая с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали ещё 50 гражданских, сообщил в Telegram-канале штаб территориальной обороны ДНР. По данным ведомства, число покинувших завод мирных жителей достигло 176 человек.