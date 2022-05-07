В ДНР сообщили об эвакуации 50 человек с «Азовстали» Штаб теробороны ДНР сообщил об эвакуации 50 человек с «Азовстали» в Мариуполе

Фото Алексей Куденко/РИА Новости

7 мая с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали ещё 50 гражданских, сообщил в Telegram-канале штаб территориальной обороны ДНР. По данным ведомства, число покинувших завод мирных жителей достигло 176 человек.

Сегодня, 7 мая, с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуированы 50 человек, — говорится в сообщении.

Накануне с территории завода по гумкоридорам вывели 51 человека, в том числе 11 детей. Первый автобус с гражданскими отправился в сторону Безыменного к пункту временного размещения беженцев в 18:00, последний — в 21:00. Транспорт сопровождали российские военные.

Гумкоридоры в Мариуполе были открыты 5, 6 и 7 мая.

По данным представителя штаба операции по освобождению «Азовстали», в подземных помещениях завода могут находиться ещё более 200 мирных жителей. Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, 4 мая заявил, что в бункерах комбината находятся более 150 гражданских и 170 раненых.

Ранее стало известно, что в общей сложности на территории «Азовстали» были заблокированы около 500 гражданских. По словам эвакуировавшихся украинцев, многие вошли на территорию завода по собственной воле, когда начались бои за город, однако после этого выбраться уже не смогли. Они подтвердили информацию о том, что члены нацбатальона прикрывались ими как «живым щитом».

Министр обороны Сергей Шойгу заверил, что остатки украинской военной группировки надёжно заблокированы в «Азовстали». Однако боевики, по его словам, продолжают игнорировать предложения российской стороны выпустить мирных жителей и сложить оружие. По словам покинувших «Азовсталь» мирных жителей, националисты никем не управляются и не подчиняются Киеву, а надеются на помощь западных стран.