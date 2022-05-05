Освобождённые с «Азовстали» заявили, что боевики не подчиняются Зеленскому

Фото Петр Ковалев/ТАСС

Засевшие на заводе «Азовсталь» в Мариуполе боевики никем не управляются и давно никому не подчиняются в Киеве, даже президенту страны Владимиру Зеленскому, рассказали РИА Новости освобождённые из подвалов предприятия мирные граждане. По их словам, националисты надеются на помощь западных стран.

Говорили, что Зеленский далеко, ничего он не решает и не сможет, даже если бы захотел. Одна надежда у них на американцев или англичан, — сообщил один из собеседников.

16 апреля Минобороны России сообщило, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка «Азов» зачищена вся территория Мариуполя. Остатки отрядов заблокированы на металлургическом комбинате «Азовсталь». Вместе с ними в подвалах предприятия находятся также гражданские лица.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 4 мая сообщил, что остатки группировки ВСУ, которые находятся на территории комбината, надежно блокированы по всему его периметру.

Вышедшие с «Азовстали» мирные жители ранее рассказали, что не знали о существовании гуманитарных коридоров и готовившейся эвакуации. Боевики скрывали от них эту информацию.

Вооружённые силы РФ 5, 6 и 7 мая откроют гуманитарный коридор с территории завода для эвакуации гражданских лиц, которые, по заявлению киевских властей, находятся в подземных сооружениях предприятия.