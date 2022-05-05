Покинувшие «Азовсталь» мирные жители не знали о гумкоридорах

Фото Алексей Куденко/РИА Новости

Вышедшие с «Азовстали» мирные жители рассказали, что не знали о существовании гуманитарных коридоров и готовившейся эвакуации. Боевики скрывали от них эту информацию, сообщил РИА Новости представитель штаба операции по освобождению завода.

Боевики «Азова» никакой информации о происходящем в Мариуполе им не доводили, — сказал он.

По данным ранее эвакуировавшихся мирных граждан, на «Азовстали» в общей сложности находились более 500 гражданских. Многие пришли туда добровольно, но потом не смогли выйти, поскольку украинские силовики использовали их в качестве живого щита. Тем временем, в ООН точное число заблокированных мирных граждан назвать не могут.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 мая заявил, что в Мариуполе заработал гуманитарный коридор и на двое суток был прекращён огонь, что позволило эвакуировать с завода мирных жителей, которых отправили на территорию, контролируемую Киевом.

Вооружённые силы РФ 5, 6 и 7 мая откроют гуманитарный коридор с территории завода для эвакуации гражданских лиц, которые, по заявлению киевских властей, находятся в подземных сооружениях предприятия.