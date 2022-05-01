Зеленский сообщил об эвакуации гражданских с «Азовстали»

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в аккаунте в Twitter об эвакуации примерно 100 мирных жителей с территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, они направляются на территорию, контролируемую Киевом.

Началась эвакуация гражданских с «Азовстали». Первая группа примерно из 100 человек уже идёт на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье, — написал украинский лидер.

Зеленский добавил, что власти совместно с представителями ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода.

Ранее стало известно, что с «Азовстали» эвакуировались 40 мирных жителей, в их числе 14 женщин и восемь детей. Их вывозили на трёх автобусах. Накануне территорию предприятия покинули 46 гражданских. В Минобороны России сообщили, что им предоставлены ночлег, питание и медицинская помощь.

30 апреля жёны бойцов батальона «Азов», заблокированных на заводе, попросили Зеленского помочь в эвакуации их мужей. Они призвали президента обратиться за помощью в этом вопросе к представителям ООН.