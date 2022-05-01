«Россия 24»: на «Азовстали» находилось более 500 мирных жителей

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На территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе были заблокированы свыше 500 гражданских, сообщил корреспондент канала «Россия 24» Станислав Бернвальд со ссылкой на освобождённых граждан. По данным Минобороны РФ, 1 мая с комбината эвакуировали 80 мирных жителей города, сейчас они находятся в населённом пункте Безыменное в ДНР.

Там, как сегодня мы узнали, более 500 человек гражданского населения. Во всяком случае это говорят люди, — заявил он.

Как сообщили эвакуированные украинцы, многие вошли на территорию завода по собственной воле, когда начались бои за город, однако после этого выбраться они уже не смогли. Они также подтвердили, что члены нацбатальона прикрывались ими как «живым щитом».

По словам президента Украины Владимира Зеленского, с территории комбината эвакуировали примерно 100 мирных жителей, которых отправили на территорию, контролируемую Киевом. Он добавил, что власти совместно с представителями ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода

Ранее сообщалось об эвакуации 40 мирных жителей, включая восьмерых детей и 14 женщин. Также 30 апреля с завода вышла группа из 25 гражданских, в том числе шестеро детей. Затем с прилегающих к комбинату территорий, по данным штаба территориальной обороны ДНР, эвакуировали ещё 28 человек, среди которых были женщины, пожилые люди и дети, в том числе один четырёхмесячный малыш. Позже в МО подтвердили эвакуацию двумя группами 46 человек из жилых домов, расположенных рядом с территорией «Азовстали».