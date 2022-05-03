В ООН заявили, что на «Азовстали» остаются гражданские лица

Завод Азовсталь / Фото Валентин Спринчак/ТАСС

На территории металлургического комбината «Азовсталь», расположенного в Мариуполе, остаются гражданские лица, заявила в ходе брифинга координатор ООН на Украине Оснат Лубрани. По её словам, которые приводит ТАСС, точное число гражданских лиц, остающихся на заводе, назвать сложно, потому что «цифры называются разные, завод огромный».

Я надеюсь, что эта пауза будет первым шагом в череде многих, потому что [в некоторых районах], в том числе на «Азовстали», ещё остаются гражданские лица, — сказала она.

По данным ранее эвакуировавшихся мирных лиц, на заводе в общей сложности были заблокированы более 500 гражданских. Многие пришли туда добровольно, но потом не смогли выйти, поскольку украинские силовики использовали их в качестве живого щита.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 мая заявил, что в Мариуполе заработал гуманитарный коридор и на двое суток был прекращён огонь, что позволило эвакуировать с «Азовстали» мирных жителей, которых отправили на территорию, контролируемую Киевом. 2 мая эвакуация гражданских людей с территории завода продолжилась.

Накануне Минобороны России предоставило детали об эвакуировавшихся с территории завода. По информации ведомства, за два дня комбинат покинули 126 гражданских, 57 из которых приняли решение остаться в ДНР.