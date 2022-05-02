Минобороны России раскрыло детали об эвакуировавшихся с «Азовстали» МО РФ: за два дня из «Азовстали» и близлежащих домов эвакуировали 126 человек

Эвакуированные жители Мариуполя / Фото Петр Ковалев/ТАСС

При эвакуации мирных жителей с территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе за два дня комбинат покинули 126 гражданских, 57 из которых приняли решение остаться в ДНР, сообщили в Telegram-канале Минобороны России. При этом 30 апреля с завода вышли 46 человек, а 1 мая удалось освободить ещё 80, отметили в ведомстве.

По данным МО РФ, 30 апреля из домов, расположенных рядом с «Азовсталью» вышли 25 гражданских, ещё 21 человек покинул само предприятие. Отмечается, что все они решили остаться в ДНР.

По информации военного ведомства, во второй день эвакуации, 1 мая, с территории комбината удалось освободить ещё 80 мирных жителей. В Минобороны уточнили, что из них 11 человек остались в ДНР, а остальные решили уехать на подконтрольные Киеву территории. В связи с этим их передали представителям ООН и Красного Креста, и сейчас они колонной направляются в Запорожье. В МО заверили, что безопасность следования гуманитарной колонны до Запорожья обеспечивается Вооружёнными силами России.

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский анонсировал продолжение эвакуации мирных жителей с «Азовстали», отметив, что операция начнётся в 08:00 2 мая. По его словам, 1 мая удалось эвакуировать около 100 гражданских, которые отправились на подконтрольную Киеву территорию.

2 мая Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении 100 гражданских, которых разместили в населённом пункте Безыменное. Те, кто пожелал выехать в районы, подконтрольные украинским властям, были переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста, заверили в ДНР.