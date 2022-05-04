Шойгу: остатки формирований боевиков на «Азовстали» надёжно блокированы

Металлургический комбинат «Азовсталь» / Фото V Ictor/XinHua/Global Look Press

Остатки украинской военной группировки на металлургическом комбинате «Азовсталь» надёжно блокированы, заявил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит РИА Новости, боевики продолжают игнорировать предложения российской стороны выпустить мирных жителей и сложить оружие.

В соответствии с поручением верховного главнокомандующего остатки боевиков, находящиеся в промзоне завода «Азовсталь», надёжно блокированы по всему периметру данной территории, — отметил министр обороны.

21 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о пeреходе Мариуполя под контроль российских войск. При этом он oтметил, что на «Азовстали» остаются заблокированными более двух тысяч украинских боевиков.

Путин приказал отменить штурм предприятия и ещё раз предложить всем, кто там находится, сложить оружие. Он подчеркнул, что российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение, а также медпомощь раненым. Позже появились сообщения о группах гражданских лиц, покинувших территорию завода. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в бункерах металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе остаются более 150 мирных жителей, а также 170 раненых.