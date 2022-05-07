Украинские военные впервые вышли с «Азовстали» на переговоры Комбат «Востока» Ходаковский: группа украинских военных вышла с «Азовстали» на переговоры

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Группа украинских военных вышла с территории «Азовстали» в Мариуполе, сообщил командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский в своём Telegram. Это первый контакт с украинскими военными за время блокирования Мариуполя и металлургического комбината.

Группа противника с белым флагом вышла на дорогу, ведущую с моста, где принимали эвакуированных гражданских, вглубь «Азовстали». Навстречу им выдвинулись российские военные в качестве парламентёров. Первый личный контакт за всё время блокады Мариуполя, — написал Ходаковский.

7 мая с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали ещё 50 гражданских, сообщил в Telegram-канале штаб территориальной обороны ДНР. По данным ведомства, число покинувших завод мирных жителей достигло 176 человек.

Накануне с территории завода по гумкоридорам вывели 51 человека, в том числе 11 детей. Первый автобус с гражданскими отправился в сторону Безыменного к пункту временного размещения беженцев в 18:00, последний — в 21:00. Транспорт сопровождали российские военные.

Гумкоридоры в Мариуполе были открыты 5, 6 и 7 мая.