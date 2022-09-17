Представитель Ватикана попал под обстрел на Украине Кардинал из Ватикана Краевский попал под обстрел на Украине во время раздачи гуманитарной помощи

Фото: Grzegorz Galazka/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Конрад Краевский

Глава службы папских милостыней кардинал Конрад Краевский заявил, что попал под обстрел на Украине, передает Vatican News. По его словам, инцидент произошел, когда он вместе с католическим епископом, протестантским епископом и украинским солдатом раздавали гуманитарную помощь местным жителям. Краевский отметил, что не знал, что сделать и как скрыться от обстрелов.

Впервые в жизни я не знал, куда бежать... потому что бежать недостаточно. Ты должен знать, куда идти, — рассказал кардинал.

Отмечается, что Краевский и его свита остались невредимыми и продолжили свою работу. Место и время, где представитель Ватикана попал под обстрел, не раскрываются. Известно лишь то, что перед происшествием кардинал и его спутники находились возле Запорожья, где загрузили автобус провизией и откуда отправились в район, который «никто, кроме солдат, больше не посещает из-за сильной стрельбы».

Ранее папа римский Франциск заявил, что поставки оружия на Украину для защиты страны не противоречат моральным принципам. По его словам, такое решение может быть приемлемым. Он добавил, что государствам нужно больше размышлять над причинами конфликтов, которые происходят все чаще.

При этом России и Украине не стоит отказываться от переговоров, даже если вести их очень тяжело, поскольку иначе вопрос может оказаться и вовсе нерешаемым, считает папа.