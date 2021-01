Представитель Евросоюза репостнул статью о «маргинальной» Украине

По мнению американских аналитиков, беспомощность команды Владимира Зеленского «вызывает всё большую тревогу».

Проблема с вакцинацией в стране усугубилась из-за конфликта между Минздравом и «Медицинскими закупками Украины». Маасикас обратил на это внимание, отметив в Twitter, как ЕС помогает Украине.