Представитель Эрдогана рассказал про планы России в отношении Запада

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Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Россия хочет заключить сделку не только с Украиной, но и с Западом. По его словам, вопрос напрямую связан с Украиной, но не ограничивается соседской страной. Представитель главы Турции отметил, что у Москвы есть более глубокий стратегический расчёт, пишет издание Türkiye.

Мы знаем, что Россия хочет сесть не только с Украиной, но и с Западом и заключить новую большую сделку. Вопрос и в Украине, и не в Украине. Есть более глубокий стратегический расчёт с Украиной, — поделился Калын.

По мнению пресс-секретаря, необходимо восстановить «правильный баланс» в международной политике, чтобы достичь окончания конфликтов. Для этого, по мнению Калына, все вовлечённые стороны, включая США и ЕС, должны иметь конструктивны настрой.

Главы МИД стран «Большой семёрки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) поддержали предоставление военной помощи для Украины, чтобы навредить России, сообщило ранее агентство Reuters. Немецкий дипломат Анналена Бербок заявила, что партнёры G7 не были настолько сплочёнными с момента окончания холодной войны. В Германии уверены, что Европа целиком поддержит нефтяное эмбарго против России. Автор публикации отметил, что правительство ФРГ выделило 500 миллионов евро на военные нужды Киева.