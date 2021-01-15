Председателем партии «Грузинская мечта» стал Ираклий Кобахидзе

https://static.news.ru/photo/fab105de-57ee-11eb-bb30-fa163e074e61_660.jpg Ираклий Кобахидзе Фото: KobakhidzeOfficia/facebook.com

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» во время съезда 16 января 2021 года утвердила экс-спикера парламента Ираклия Кобахидзе на посту председателя организации. Ранее данный пост занимал Бидзина Иванишвили. Новый лидер поблагодарил коллег за оказанное доверие.

Мероприятие стало первым, на которым не присутствовал основатель «Грузинской мечты» — предприниматель Иванишвили. Недавно он объявил о своём уходе из политики в открытом письме, пишет РИА Новости. На съезд приехали 400 делегатов.

На пост председателя партии [«Грузинская мечта»] единогласно избран Ираклий Кобахидзе. Поздравляем, — заявил генсек партии Каха Каладзе.

Кобахидзе в 2016–2019 годах занимал должность председателя парламента республики. Политик покинул пост после скандального заседания Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. В 2020-м его избрали руководителем предвыборного штаба правящей партии и он привел её к победе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший грузинский президент Михаил Саакашвили подверг критике грузинскую балерину Нину Ананиашвили за решение жить в России и возглавить Театр оперы и балета в Новосибирске. Политик считает, что «большая часть Грузии оккупирована Россией». Видимо, он имеет в виду частично признанные государства Абхазию и Южную Осетию. Артистка заявила, что готова к нападкам на родине. Она подчеркнула, что «искусство не должно быть настолько политизировано».