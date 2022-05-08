Председатель бундестага ФРГ Бербель Бас прибыла с визитом в Киев

Бербель Бас / Фото bundestag.de

Председатель немецкого бундестага Бербель Бас прибыла в Киев, сообщил руководитель секретариата немецкого парламента Энрико Брисса в Twitter-аккаунте. По его словам, Бас проведёт в столице Украины переговоры и почтит память жертв Второй Мировой войны.

Председатель Бундестага Бербель Бас начинает свой визит в Киев, — написал Брисса.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале мая сообщил, что ожидает немецкого канцлера Олафа Шольца в Киеве 9 мая. Поездка в такой значимый день, по словам украинского президента, может стать «мощным политическим шагом».

До этого Шольц заявлял, что не может поехать на Украину. По его словам, этому мешает решение Зеленского не принимать в Киеве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Визит Штайнмайера планировался на 13 апреля, однако в Киеве тогда его приезд назвали нежелательным. Отмечалось, что Зеленский отказался принять президента ФРГ «из-за его тесных связей с Россией» в последние годы.