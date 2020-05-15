Правозащитники сообщили о задержании в Минске оппозиционера Статкевича

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Правоохранительные органы Белоруссии задержали по дороге на акцию протеста оппозиционного политика Николая Статкевича.

Отмечается, что 31 мая возле Комаровского рынка в центре Минска проходят массовые пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты нескольких оппозиционных политиков. Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на правозащитный центр «Весна», туда и направлялся оппозиционер.

Его (Статкевича. — NEWS.ru) задержали люди в штатском по дороге на пикет на Комаровке. Его увезли в РУВД Ленинского района Минска, — цитирует сообщение центра агентство.

В центр добавили, что правоохранители задерживают оппозиционных активистов в различных городах республики. Точных цифр нет, как нет и официальных комментариев властей Белоруссии.

Ранее Статкевич и его супруга Марина Адамович намеревались участвовать в президентских выборах, однако ЦИК не зарегистрировал инициативные группы в поддержку их выдвижения. Избирательная кампания стартовала в Белоруссии 11 мая 2020 года.

Как писал NEWS.ru, правоохранительные органы задержали в Белоруссии блогера Сергея Тихановского, который намеревался выдвигаться кандидатом в президенты.