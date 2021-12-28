Правительство Японии приняло программу по борьбе с одиночеством

Правительство Японии приняло программу, направленную на смягчение проблем человеческого одиночества и предусматривающую создание круглосуточной системы консультаций по таким вопросам. Предполагается формировать различные площадки, где одинокие люди могли бы постепенно втягиваться в общение и получать возможность трудоустройства, сообщается на сайте национального общественного телевидения Японии.

По его данным, правительство намерено провести общенациональную перепись и выявить точное число одиноких граждан с целью оказания им помощи. В канцелярии главы кабмина сформирован отдельный секретариат по этой проблеме. В феврале был учреждён пост министра по делам одиноких жителей, который сейчас занимает министр по проблемам низкой рождаемости Сэйко Нода.

С одиночеством тесно связана проблема самоубийств, число которых в Японии в 2020 году выросло впервые за последние 11 лет. В прошлом году в стране покончили с собой более 21 тысячи человек — на 912 больше, чем в предыдущем году. В 2019 году в стране было отмечено самое незначительное число самоубийств за всё время ведения такой статистики с 1978 года, однако пандемия коронавируса вновь привела к росту числа самоубийств.

Ранее жительница Владивостока Анна Литвинова, переехавшая в Японию в 2017 году, рассказала, что местные жители в целом доброжелательны к иностранцам, но влиться в их общество очень сложно, так как японцы инстинктивно «выталкивают» чужаков из своей среды. Сложно найти и друзей, в том числе из-за присущего японцам культа работы: переработки в Стране восходящего солнца нередко становятся причиной смерти.