Правительство Испании не будет проводить референдум по вопросу монархии

https://static.news.ru/photo/31040094-cc0a-11ea-8d28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rupert Oberhäuser/Global Look Press

Вице-премьер Королевства Испания Кармен Кальво, выступая в парламенте, заявила, что правительство не собираются организовывать референдум по вопросу монархической формы правления. Об этом стали говорить на фоне подозрения Хуана Карлоса I в коррупции.

О возможности проведения плебисцита заместителя главы кабмина спросил представитель баскской националистической партии «Бильду» Джон Иньарриту.

Никакой референдум не планируется. Руководство государства не стоит под сомнением в этой стране, — подчеркнула Кальво.

Испания, как и Великобритания, является парламентской монархией. До недавнего времени главой государства был Хуан Карлос I, в 2014 году он отрёкся от престола (сохранив титул короля) в пользу сына Филиппа VI.

Правоохранительные органы Испании ведут расследование, связанное с заключением контракта на строительство скоростной железной дороги в Саудовской Аравии на линии Мекка — Медина. Контракт достался консорциуму испанских компаний. За посредническую роль в сделке Хуан Карлос I мог получить нелегальные комиссионные в €65 млн. Так утверждает предприниматель Коринна Ларсен, которая могла быть бывшей любовницей экс-монарха.

На фоне этого скандала король Испании Филипп VI официально отказался от наследства отца. Кроме того, по решению монарха экс-глава государства больше не получает средств из бюджета королевского двора. Это заявление последовало после того, как в прессе появились сведения о том, что Филипп VI может являться бенефициаром офшорного фонда, созданного в 2008 году в Панаме и связанного с его отцом.

Ранее председатель правительства Испании Педро Санчес не исключил возможность внесения изменений в конституцию страны, чтобы ограничить неприкосновенность короля.

Ранее парламент Каталонии призвал короля отречься от престола. Недовольство правителем в этом автономном регионе связано с действиями Мадрида, предпринятыми для попытки отделения Каталонии от королевства, писал NEWS.ru.