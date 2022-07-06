Надо договариваться с Анкарой: политолог о задержании российского сухогруза Политолог Марков: с Турцией нужно договариваться по поводу перевозок зерна

Фото: Unal Cam/XinHua/Global Look Press

С Турцией нужно договариваться по поводу перевозок зерна, заявил директор Института политических исследований Сергей Марков. Так в разговоре с Pravda.Ru он прокомментировал задержание российского сухогруза в турецком порту. Эксперт отметил, что зерно принадлежит не России или Украине, а фермерам.

Я думаю, что такие возможности есть, и турки будут готовы это сделать. Наиболее естественный компромиссный вариант — когда это зерно будет вывозиться, предположим, зерновозами под турецким флагом, — сказал политолог.

Он добавил, что бороться за право зерновозов под российским флагом ездить по всему миру затруднительно из-за противодействия США и Евросоюза.

Несколькими днями ранее посол Киева в Анкаре Василий Боднар заявил о задержании сухогруза «Жибек жолы» под российским флагом в турецком порту. По его словам, судно причастно к нелегальному экспорту украинского зерна.

Источник в Анкаре сообщил, что ситуация с сухогрузом, который находится на якорной стоянке у порта Карасау, может разрешиться в ближайшее время. Вероятнее всего, это произойдет до 9 июля. Груз — зерно — на борту «Жибек жолы» турецкие власти конфисковывать не стали. По данным местных СМИ, проводится расследование на предмет его принадлежности.