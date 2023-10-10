Правда ли, что Финляндия хочет конфисковать недвижимость россиян Финские власти хотят облегчить процесс конфискации недвижимости у россиян

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Хельсинки, Финляндия

Правительство Финляндии до конца срока своих полномочий в 2027 году хочет облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости, заявила министр юстиции страны Леена Мери. Кто может лишиться имущества?

Почему недвижимость россиян в Финляндии хотят конфисковать

По мнению финской стороны, собственники из России «все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами» — задерживают оплату счетов и не гасят налоги. Это приводит к обращению взыскания на недвижимость с целью обеспечения погашения долга.

Проблемы также возникли с информированием российских граждан о задолженности из-за отсутствия почтового сообщения. В связи с этим правительство Финляндии намерено до 2027 года реформировать законодательство.

«Правительство стремится облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости и акций в жилищных кооперативах. Собственник должен понимать, что у него есть имущество. И знать, что, если по тем или иным причинам он не платил за квартиру или по другим счетам, это не прощается и не забывается», — заявила Мери.

В частности, кабмин рассматривает возможность перенять опыт Испании, когда владельцев недвижимости обязывают иметь банковский счет и контактное лицо в стране. Также в правительстве хотят, чтобы закон позволял оказывать услуги в случаях конфискации в электронном виде. Так, если владелец недвижимости или доли неизвестен, предупреждение об изъятии будет публиковаться в газете.

Почему россияне не могут оплатить налоги в Финляндии

Сложности с оплатой платежей у россиян возникли из-за западных санкций, в результате которых их счета в местных банках были частично закрыты, а банковские связи между странами прекращены.

Вдобавок Финляндия ужесточила летом 2023 года въезд для россиян, в том числе для владельцев недвижимости. Собственники теперь не могут въехать на территорию государства без существенной причины — ремонт и обслуживание квартир к ним не относятся.

В сентябре финские власти также запретили въезд на зарегистрированных в России машинах на территорию ЕС через страну.

Как на планы Финляндии отреагировали в РФ

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что если Финляндия начнет конфисковывать недвижимость россиян, то нарушит права человека.

«Если они реализуют решения по изъятию имущества, в частности квартир, то нарушат принципы, о которых любят говорить в Европе, — о правах собственников. Они посягают на основополагающие права человека в вопросах законно приобретенной собственности. Финляндия пошла по деструктивному пути, который нанесет вред им самим», — заявил сенатор в интервью NEWS.ru.

Цеков выразил надежду, что финские политики, которые осознают важность сохранения отношений с Россией, убедят коллег не принимать поправки, упрощающие процедуру изъятия имущества граждан РФ.

«Это очередной сигнал для российских граждан: не езжайте на Запад, не приобретайте там жилье, потому что вас могут спокойно оставить без имущества», — заключил он.

Как Финляндия объяснила вред санкций для обычных россиян

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен 25 сентября заявила, что санкции, которые западные страны вводят в отношении России, вредят обычным россиянам. По ее мнению, граждане РФ «должны платить» за ситуацию на Украине.

«Да, санкции действительно вредят обычным людям. Но я не думаю, что у нас есть выбор», — сказала она.

В ответ на заявление Валтонен министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил финских коллег в хамстве.

«Заявление абсолютно хамское. Еще раз подчеркну: Финляндия семимильными шагами выдвигается в передовики в рамках антироссийской, русофобской, расистской кампании Запада», — отметил дипломат.

Лавров напомнил, что ранее финская сторона объясняла введение санкций тем, что не хочет нанести вред обычным гражданам, однако, по его мнению, после заявления Валтонен Хельсинки растоптали свой нейтральный статус.

«Сейчас госпожа Валтонен — видимо, она еще неопытна — высказалась напрямую, для чего эти санкции вводят: чтобы сделать больно простым людям», — сообщил глава МИД РФ.

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