Пранкеры Вован и Лексус разговорили мэра Праги по сносу памятника Коневу

https://static.news.ru/photo/29e83f88-91a3-11ea-a63d-fa163e074e61_660.jpg Пранкер Вован Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли мэра Праги Зденека Гржиба на предмет сноса памятника маршалу Коневу. Для этого один из шутников представился мэром Киева Виталием Кличко.

Мэр Праги заявил, что в 1945 году советская армия вошла в столицу Чехии «слишком поздно». Запись разговора опубликована на YouTube.

У нас было Пражское восстание, поэтому Прага освободила себя сама, — заявил Гржиб.

Но даже догадавшись, что его разыгрывают, мэр не сдался и заявил, что никак не мог повлиять на ситуацию с демонтажом, так как памятник является собственностью района Прага-6. Местные власти якобы самостоятельно могут принимать решения, и ему ничего не остаётся, как «уважать то, что город хочет сделать со своей собственностью».

Ранее NEWS.ru сообщал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал решение главы района Прага-6 о сносе памятника маршалу Коневу. Глава Альянса предложил считаться с мнением Ондржея Коларжа, так как он был избран на свою должность соотечественниками.