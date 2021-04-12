Появилось видео из «лагеря российских войск» у границы с Украиной

https://static.news.ru/photo/8f529e06-9baa-11eb-adba-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/Sky News/youtube.com

Новый временный военный городок был обнаружен под Воронежем — около границы с Украиной. Видео из него опубликовал британский канал Sky News.

На железнодорожной станции Масловка к югу от российского города Воронежа есть небольшой военный городок, несколько грузовиков и палаток. Поляна изрезана колеями из-за постоянной разгрузки военной техники в последние недели, — сообщает телеканал.

По информации британских журналистов, в настоящее время в лагере базируется около 500 единиц военной техники. При этом база заметно расширилась в последнее время. Российская сторона, в свою очередь, заявляет, что это просто учения.

Дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе предусматривают полный запрет ведения огня, размещение вооружения в населённых пунктах и поблизости от них, а также наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Несмотря на это, обе стороны конфликта сообщают об участившихся обстрелах. С наступлением 2021 года ситуация в регионе существенно осложнилась.

Ранее, как писал NEWS.ru, в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о гибели ребёнка в результате атаки украинского дрона. В Киеве заподозрили власти ДНР в подтасовке фактов и обратились в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ с просьбой установить истину.