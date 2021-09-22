Появились подробности покушения на советника Зеленского

В автомобиль Сергея Шефира, советника президента Украины Владимира Зеленского, попали 18 пуль. Стрельба велась из автоматического оружия. Водитель Шефира, в которого попали три пули, сейчас находится под наблюдением медиков. Об этом сообщил руководитель киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко во время беседы с журналистами, которую транслировал телеканал «Украина 24».

Осуществлено около 18 выстрелов. Сам Сергей Шефир не пострадал, — сказал Хоменко.

Он уточнил, что жизни водителя Шефира ничто не угрожает. Хоменко добавил, что на данный момент правоохранители отрабатывают ряд версий произошедшего.

Ранее стало известно, что автомобиль Шефира обстреляли под Киевом 22 сентября. Ранения получил водитель чиновника, который был затем помещён в реанимацию в тяжёлом состоянии. Полиция разыскивает подозреваемого и уже ввела спецоперацию «Сирена».

Ранее глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что покушение может являться «приветом» команде Зеленского от криминального мира, иметь «российский след» или быть последствием борьбы за влияние финансово-промышленных групп.