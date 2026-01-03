Появились кадры, как AH-64 Apache наносит ракетный удар по цели в Каракасе

Военный вертолет AH-64 Apache, предположительно принадлежащий ВВС США, нанес залповый ракетный удар по цели в венесуэльской столице Каракас, пишет AMK Mapping. По предварительной информации, атаке подверглась военная база Форт Тиуна.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил режим чрезвычайного положения и призвал население мобилизоваться, чтобы «дать отпор этой империалистической агрессии». Он также распорядился задействовать все планы национальной обороны.

Журналистка Дженнифер Джейкобс на фоне взрывов в Каракасе сообщила, что президент США Дональд Трамп приказал атаковать Венесуэлу. Она подчеркнула, что глава государства поручил нанести удары по военным объектам в стране.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что Каракас бомбят США. Глава государства уточнил, что для удара использовали ракеты. Он предупредил мировое сообщество о нападении на Венесуэлу и призвал ООН немедленно собраться на заседание.

В Каракасе прогремело по меньшей мере семь взрывов. Очевидцы видели низколетящие самолеты и слышали их звуки. Они также сообщили, что в южной части города недалеко от крупной военной базы виднеется дым. Между тем воздушное пространство над Венесуэлой полностью закрыли.