Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 10:49

Появились кадры, как AH-64 Apache наносит ракетный удар по цели в Каракасе

Военный вертолет AH-64 Apache Военный вертолет AH-64 Apache Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Военный вертолет AH-64 Apache, предположительно принадлежащий ВВС США, нанес залповый ракетный удар по цели в венесуэльской столице Каракас, пишет AMK Mapping. По предварительной информации, атаке подверглась военная база Форт Тиуна.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил режим чрезвычайного положения и призвал население мобилизоваться, чтобы «дать отпор этой империалистической агрессии». Он также распорядился задействовать все планы национальной обороны.

Журналистка Дженнифер Джейкобс на фоне взрывов в Каракасе сообщила, что президент США Дональд Трамп приказал атаковать Венесуэлу. Она подчеркнула, что глава государства поручил нанести удары по военным объектам в стране.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что Каракас бомбят США. Глава государства уточнил, что для удара использовали ракеты. Он предупредил мировое сообщество о нападении на Венесуэлу и призвал ООН немедленно собраться на заседание.

В Каракасе прогремело по меньшей мере семь взрывов. Очевидцы видели низколетящие самолеты и слышали их звуки. Они также сообщили, что в южной части города недалеко от крупной военной базы виднеется дым. Между тем воздушное пространство над Венесуэлой полностью закрыли.

Венесуэла
Каракас
вертолеты
удары
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турецкий журналист раскрыл последствия ударов США по Каракасу
Атака США на Венесуэлу: что известно, авиаудары, военное вторжение
США обвинили в ударе по газопроводу в Каракасе
Раскрыто гражданство пропавшей во время экстремального отдыха в Мурманске
МИД Венесуэлы: попытки США начать «колониальную войну» провалятся
Забудьте о похмелье: напиток, который запускает детокс за 10 минут
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 января: где сбои в России
Стало известно, как долго длилась атака на Каракас
США ударили по зданию парламента Венесуэлы
В США не могут установить местонахождение Мадуро после ударов
Режим тишины в новогодние праздники: что можно и нельзя в 2026 году
Неизвестный приставал к 15-летней девочке в российском городе
В Госдуме раскрыли, кто угрожает российским парламентским выборам
«Не создавала угроз»: в Совфеде осудили атаку США на Венесуэлу
«Исламское государство» «отменило» приказ Трампа атаковать Венесуэлу
Пролет метеора в Турции над Аданой и Малатьей попал на видео
Что приготовить на завтрак? Еврейская закуска, которая взрывает вкус
Участвовавший в боях за Ленинград ветеран умер на 101-м году жизни
Американские чиновники подтвердили удары США по Венесуэле
Бастрыкин принял важное решение после нападений мигрантов в Новосибирске
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Почему не работает WhatsApp 1 января: где сбои в РФ, когда заблокируют
Общество

Почему не работает WhatsApp 1 января: где сбои в РФ, когда заблокируют

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.