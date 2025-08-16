Появилась информация по меню рабочего завтрака на аляскинском саммите Меню рабочего завтрака Путина и Трампа пока не оглашено

Состав блюд для рабочего завтрака президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пока не разглашается. Как передает корреспондент РИА Новости, организаторы сохраняют интригу вокруг кулинарной части важных переговоров.

При этом для журналистов, ожидающих итоговых заявлений лидеров, подготовлен стандартный пресс-фуршет. В меню различные сэндвичи и снэки, вода и сладкая газировка, в том числе Coca-Cola.

Переговоры проходят на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. После беседы в узком составе («три на три») лидеры должны продолжить обсуждение за рабочим завтраком с расширенным составом делегаций.

Отсутствие информации о меню дипломатического приема вызвало оживленное обсуждение в соцсетях. Пользователи шутят, что это «самая охраняемая тайна саммита». В то же время отмечается, что выбор блюд на таких мероприятиях всегда тщательно продуман и может нести символический смысл.

Пресс-службы Кремля и Белого дома пока воздерживаются от комментариев по поводу кулинарного сопровождения переговоров. Известно лишь, что завтрак пройдет в закрытом для прессы режиме.

