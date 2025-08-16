Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 00:58

Появилась информация по меню рабочего завтрака на аляскинском саммите

Меню рабочего завтрака Путина и Трампа пока не оглашено

Фото: Xinhua/Wu Xiaoling/Global Look Press

Состав блюд для рабочего завтрака президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пока не разглашается. Как передает корреспондент РИА Новости, организаторы сохраняют интригу вокруг кулинарной части важных переговоров.

При этом для журналистов, ожидающих итоговых заявлений лидеров, подготовлен стандартный пресс-фуршет. В меню различные сэндвичи и снэки, вода и сладкая газировка, в том числе Coca-Cola.

Переговоры проходят на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. После беседы в узком составе («три на три») лидеры должны продолжить обсуждение за рабочим завтраком с расширенным составом делегаций.

Отсутствие информации о меню дипломатического приема вызвало оживленное обсуждение в соцсетях. Пользователи шутят, что это «самая охраняемая тайна саммита». В то же время отмечается, что выбор блюд на таких мероприятиях всегда тщательно продуман и может нести символический смысл.

Пресс-службы Кремля и Белого дома пока воздерживаются от комментариев по поводу кулинарного сопровождения переговоров. Известно лишь, что завтрак пройдет в закрытом для прессы режиме.

Ранее сообщалось, что Трамп абсолютно по-разному приветствовал российского лидера и украинского главу. Заметен контраст между теплым приемом на Аляске и напряженной беседой в Белом доме в феврале.

Владимир Путин
Дональд Трамп
переговоры
завтрак
Профайлер раскрыл, в чем Путин превзошел Трампа на встрече на Аляске
«Дональд волнуется»: Путин не позволил Трампу сделать трюк с рукопожатием
Белоусов рассказал, в каком настроении находится после первых переговоров
«Друг Путина»: Трамп раскрыл детали беседы с Лукашенко о встрече на Аляске
Трамп раскрыл, хочет ли видеться с Путиным в дальнейшем
Финал «Миссис Россия» собрал самых красивых и обаятельных претендеток: фото
Трамп даст интервью по итогам встречи с Путиным
Определена победительница конкурса «Миссис Россия — 2025»
Профайлер раскрыл нюанс поведения Трампа и его команды на встрече с Путиным
Переговоры на Аляске в узком составе завершились
Первая ракетка России не вышла в полуфинал «Мастерса»
«Это честь!»: в отеле Анкориджа высказались по поводу обслуживания Лаврова
Белый дом одним словом охарактеризовал встречу Путина и Трампа на Аляске
Индекс Мосбиржи на вечерней сессии показал рост
Пятилетний мальчик из Москвы выпал из окна и разбился
16 августа — Антон Вихровей: приметы на зиму и важные запреты
Железная хватка. Как «фирменное» рукопожатие Трампа сломалось на Путине
«Пряники Путину»: в США ищут способы подтолкнуть РФ к завершению конфликта
Кнайсль оценила рукопожатие Путина и Трампа при встрече в Анкоридже
