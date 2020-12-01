Поверенный в делах Гвинеи при ООН умер от COVID-19

https://static.news.ru/photo/042a89c0-4218-11ea-a8f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruno Rocha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дипломат представительства Гвинеи при Организации Объединённых Наций (ООН) скончался от коронавируса.

Это дипломат представительства Гвинеи при ООН. Он скончался из-за COVID-19, — рассказал журналистам РИА Новости источник в ООН.

По его словам, мужчина занимал должность заместителя постоянного представителя страны при организации и был временным поверенным в делах государства.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подтвердил сотрудникам агентства, что один из высокопоставленных дипломатов умер.

Ранее, как писал NEWS.ru, группа учёных из России и США выявили связь вероятности умереть от коронавирусной инфекции с генами, связанными со старением. Профессор Гарвардского университета Вадим Гладышев рассказал о результатах научных изысканий на всероссийском форуме «Наука будущего — наука молодых».