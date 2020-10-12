Поведение Зеленского в ходе интервью BBC связали с плохой подготовкой

https://static.news.ru/photo/6cbe8d96-0ca8-11eb-a763-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в последнем выпуске программы HARDtalk BBC плохо подготовился к интервью и даже шокировал британского ведущего своим поведением. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов.

Как сообщает «ПолитЭксперт», по мнению политолога, Зеленский оказался не готовым к каверзным вопросам ведущего, в итоге он смеялся и аплодировал в ходе интервью. Корнилов считает, что в последнее время Зеленский избегает общения со свободной прессой, а президентский пул не задаёт острых вопросов.

По-моему, он отвык от острых вопросов и острых ответов, насколько он был шокирован манерой поведения ведущего ВВС, который осыпал президента каверзными вопросами, — цитирует Корнилова издание.

Он добавил, что интервью BBC — традиция для украинских лидеров, которые посещают Лондон. Но в последнее время они становятся «жертвами» ведущих.

Отмечается, что в ходе интервью Зеленский подчеркнул, что хочет вернуться к Минским соглашениям и остановить противостояние в Донбассе. Если же ему это не удастся, он готов уступить место другому человеку.

Как писал NEWS.ru, принц Уильям и его супруга Кейт приняли в Букингемском дворце президента Украины Владимира Зеленского и его жену Елену.

Визит Зеленского и его супруги в Лондон 7–8 октября был анонсирован заранее офисом президента Украины. Согласно официальному сообщению, у украинского лидера также запланированы переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинско-британского Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнёрстве.