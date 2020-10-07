Зеленский прибыл с визитом в Букингемский дворец

https://static.news.ru/photo/d630a694-08a0-11eb-b910-fa163e074e61_660.jpgФото: Володимир Зеленський/twitter.com
Принц Уильям и его супруга Кейт приняли в Букингемском дворце президента Украины Владимира Зеленского и его жену Елену. Ранее украинский лидер прибыл в Великобританию с официальным визитом.
Сегодня герцог и герцогиня Кембриджские приняли в Букингемском дворце президента Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую, — сообщается в официальном Twitter принца Уильяма и его супруги герцогини Кейт.
Today The Duke and Duchess of Cambridge held an audience with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine and First Lady Olena Zelenska, at Buckingham Palace pic.twitter.com/OZ0LIDFNjD
Встреча прошла в закрытом формате, как и большинство других мероприятий украинского президента в Лондоне. Впоследствии Зеленский назвал встречу дружественной.
Контакты между людьми всегда очень важны для стран. Дружеская встреча и разговор с герцогом и герцогиней Кембриджскими в Букингемском дворце. Украина и Великобритания разделяют видение по многим вопросам. Впереди плодотворное сотрудничество и успешные проекты, — написал украинский лидер в своем Twitter, сопроводив текст фотографией из дворца.
People-to-people contacts are always most important for countries. Friendly meeting and conversation with @KensingtonRoyal at Buckingham Palace. and have a shared vision on a broad range of issues. Looking forward to fruitful cooperation and successful projects together! pic.twitter.com/ifCLDTpHzS
Как сообщал NEWS.ru, визит Зеленского и его супруги в Лондон 7–8 октября был анонсирован заранее офисом президента Украины. Согласно официальному сообщению, у украинского лидера также запланированы переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинско-британского Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнёрстве.