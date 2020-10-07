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Зеленский прибыл с визитом в Букингемский дворец

16:40, 07 октября 2020 13
Фото: Володимир Зеленський/twitter.com

Принц Уильям и его супруга Кейт приняли в Букингемском дворце президента Украины Владимира Зеленского и его жену Елену. Ранее украинский лидер прибыл в Великобританию с официальным визитом.

Сегодня герцог и герцогиня Кембриджские приняли в Букингемском дворце президента Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую, — сообщается в официальном Twitter принца Уильяма и его супруги герцогини Кейт.

Встреча прошла в закрытом формате, как и большинство других мероприятий украинского президента в Лондоне. Впоследствии Зеленский назвал встречу дружественной.

Контакты между людьми всегда очень важны для стран. Дружеская встреча и разговор с герцогом и герцогиней Кембриджскими в Букингемском дворце. Украина и Великобритания разделяют видение по многим вопросам. Впереди плодотворное сотрудничество и успешные проекты, — написал украинский лидер в своем Twitter, сопроводив текст фотографией из дворца.

Как сообщал NEWS.ru, визит Зеленского и его супруги в Лондон 7–8 октября был анонсирован заранее офисом президента Украины. Согласно официальному сообщению, у украинского лидера также запланированы переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинско-британского Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнёрстве.

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