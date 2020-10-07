Зеленский прибыл с визитом в Букингемский дворец

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Продолжающиеся протесты в Киргизии вкупе с выходом на свободу экс-президента страны Алмазбека Атамбаева ставят самый серьёзный для действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова. За три года у власти он не сумел выстроить жёсткую вертикаль по примеру соседей, и теперь его позиции весьма слабы, отметил в беседе с NEWS.ru научный сотрудник НИУ ВШЭ Евгений Иванов.

В руководящей верхушке Киргизии произошли серьёзные перестановки: глава правительства республики Кубатбек Боронов подал в отставку, его временно заменил освобождённый из колонии оппозиционер Садыр Жапаров. Свой пост покинул и ведущий спикер...