Визит престижа: зачем Владимир Зеленский встречается с Борисом Джонсоном

Президент Украины Владимир Зеленский 7 октября начинает двухдневный визит в Великобританию. Сама по себе поездка главы государства на Запад в контексте украинской ситуации вполне понятна — как очередной сигнал для Кремля. В то же время выбор страны выглядит весьма странным, учитывая те проблемы, с которыми сейчас сталкиваются сами британские власти.

Визит Зеленского и его супруги в Лондон, назначенный на 7-8 октября, анонсировал Офис президента Украины. Согласно официальному сообщению , у украинского лидера запланированы переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинско-британского Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнёрстве. Помимо этого на повестке и ряд других документов — о кооперации в сфере обороны и финансовой поддержке двусторонних проектов. Также в рамках визита предусмотрена аудиенция первой пары Украины с герцогом и герцогиней Кембриджскими, более известными как принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон.

Елена и Владимир Зеленские Володимир Зеленський/facebook.com

Для Зеленского подобный визит имеет двоякий характер. С одной стороны, это лишний повод продемонстрировать украинскому электорату (среди которого поддержка действующего лидера существенно просела за прошедшие годы) наличие международной поддержки. С другой, Великобритания, учитывая Brexit — процесс выхода из Евросоюза — и напряжённые отношения Лондона с Вашингтоном, сейчас едва ли может претендовать на роль серьёзного гаранта продвижения Украины на Запад. Британские власти продолжают выступать за продление санкций против России, однако если ранее они являли собой единый фронт с Брюсселем, то сейчас ситуация поменялась.

Есть и третий, неочевидный фактор, который в то же время, вероятно, способствовал форсированию визита Зеленского. За текущий год именно Лондон стал в Европе одним из главных противников Москвы: достаточно вспомнить документы британцев о «российском вмешательстве» в прошлогодние парламентские выборы в Соединённом Королевстве. При этом главные партии страны — лейбористы и консерваторы — так и не могут определить, в чью пользу якобы играет Кремль. Но как бы то ни было, сигнал Зеленского вполне читаем: Украина налаживает сотрудничество с одной из ведущих европейских держав, которая даже выйдя из ЕС придерживается жёсткого антироссийского курса, в отличие, например, от таких флагманов, как Германия и Франция, всё ещё продолжающих активный диалог с российским руководством.

Борис Джонсон George Cracknell Wright/Keystone Press Agency/Global Look Press

Для Бориса Джонсона приезд Зеленского объективно выгоден: это шанс вновь заявить о себе и напомнить партнёрам о британской роли в одном из наиболее резонансных конфликтов последних лет.

Однако несмотря на все эти аспекты, встреча двух лидеров может иметь негативные внутриполитические последствия для них обоих. Переговоры в условиях пандемии едва ли вызовут интерес у британцев и украинцев. Основная военная поддержка Киеву идёт со стороны США, но визит туда объективно невозможен в условиях роста заболеваемости коронавирусом среди американцев. Политические и экономические санкции в отношении России по украинскому конфликту согласовываются на уровне Евросоюза, куда Великобритания уже не входит. Более того, Лондон не играет никакой роли и в минском переговорном процессе по Донбассу, а влияние Джонсона на лидеров Германии и Франции, занятых урегулированием на востоке Украины, минимально.

На этом фоне британский визит Зеленского выглядит не столько внешнеполитическим достижением, сколько попыткой продемонстрировать своему уменьшающемуся электорату хоть какую-то активность. Но даже если за встречей президента Украины и Бориса Джонсона последуют яркие антироссийские заявления, Киеву для укрепления позиций необходимо прибегать к помощи более статусных партнёров, которые сейчас заняты другими проблемами: в США это выборы президента, а в ЕС — пандемия и ситуация вокруг Навального. В итоге посещение Лондона обернётся для Зеленского новыми вызовами. И пока неясно, хватит ли у него ресурсов справиться с ними.