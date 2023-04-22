Потопленное американцами судно с военнопленными нашли у побережья Филиппин В Южно-Китайском море найдено потопленное США в 1942 году судно с тысячью погибших

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Montevideo Maru, 1941 год

Японское судно Montevideo Maru, перевозившее в июле 1942 года более тысячи военнопленных и потопленное американским военным кораблем, найдено в Южно-Китайском море у северо-западного побережья филиппинского острова Лусон, сообщает The New York Times. Обломки корабля находятся на глубине свыше четырех километров.

На борту судна были военнопленные из 16 стран, большинство из них — австралийцы. Затопление корабля стало самым массовым случаем гибели граждан этой страны в море. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе выразил надежду, что новость о находке принесет «некоторое утешение» близким погибших.

Чрезвычайные усилия, приложенные к этому открытию, говорят о том, что Австралия держит свое обещание всегда помнить и чтить тех, кто служил нашей стране, — сказал премьер.

По данным поисковой команды, судно перевозило пленных из порта Рабаула на австралийской территории Новой Гвинеи, захваченного Японией, на китайский остров Хайнань. Оно шло без сопровождения, было атаковано ночью и затонуло в течение 11 минут. Все пленные погибли, поскольку находились в трюмах. Из 88 членов экипажа и охранников сумели спастись только 17.

Ранее сообщалось, что британские исследователи идентифицировали обломки военного корабля, затонувшего после битвы в проливе Ла-Манш более 350 лет назад. Обломки были обнаружены у берегов Восточного Сассекса в 2019 году и значились как «неизвестное затонувшее судно возле Истборна». После их изучения специалисты пришли к выводу, что они принадлежат голландскому военному кораблю Klein Hollandia, который участвовал во всех крупных сражениях второй англо-голландской войны 1665–1667 годов.