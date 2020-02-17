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63-летней американке Дебре Маккенне вернули кольцо, которое она забыла в туалете в одном из магазинов Портленда в 1973 году. Украшение 47 лет назад ей подарил на тот момент будущий муж.

Кольцо нашлось в лесопарке города Каарина в Финляндии. Его при помощи металлоискателя обнаружил местный житель. По гравировке на нём он установил владельца — мужа Дебры Шона, умершего в 2017 году. Мужчина отправил кольцо Дебре в США.

Маккенна призналась, что не рассчитывала когда-нибудь вновь увидеть украшение. Женщина не знает, как оно могло попасть в Европу, отмечает Bangor Daily News.

Ранее NEWS.ru писал, что британка нашла на выставке в Стокгольме кассету, которую потеряла на пляже в Испании 26 лет назад.