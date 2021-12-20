Постпред РФ рассказал о посредничестве ЕС в отношениях Баку и Еревана

Евросоюз не был вовлечён в решение карабахского конфликта, однако сейчас хотел бы к нему подключиться, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в интервью «Известиям». При этом он отметил, что Москва не против того, чтобы Азербайджан и Армения общались на различных площадках.

Мы считаем, что ещё одна возможность для прямого контакта между лидерами Азербайджана и Армении — это, в общем, неплохо, если это идёт на пользу политическому урегулированию и расширению поля контактов этих двух дружественных нам стран, — сказал Чижов.

По его словам, посредническая роль России в процессе урегулирования карабахского конфликта «вызывает разные чувства у Евросоюза, у других международных игроков».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 декабря провели встречи в Брюсселе, в ходе которых обсудили тему нормализации отношений между Баку и Ереваном. Стороны также затронули вопросы демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Представитель ЕС заявил о поддержке союзом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Ранее Пашинян заявил, что после встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым возникла возможность открыть эру мирного развития для Армении и региона в целом.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.