Постпред РФ при ЕС Чижов заявил, что России не нужна территория Украины

Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что России не нужна территория Украины, передаёт Euractiv. Однако территория ДНР и ЛНР, по его словам, будет расширена до размера целых областей.

Это [территориальные завоевания] никогда не входило в наши намерения. У нас достаточно территории <...>. Территории Донецкой и Луганской народных республик будут фактически расширены, чтобы охватить все эти две «области», — сказал Чижов.

Он добавил, что у РФ нет намерения остаться на Украине навсегда. После завершения «операции» армия уйдёт, отметил дипломат.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что несмотря на возможные переговоры Москвы и Киева, задачи российской военной операции остаются актуальными.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.