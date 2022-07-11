Поставки газа по «Северному потоку» прекратились до 21 июля

Фото: Nord Stream AG/Global Look Press

Поставки газа по газопроводу «Северный поток» прекратились с 07:00 мск, свидетельствуют данные на сайте компании Nord Stream AG. Обе нитки газопровода останавливаются с 11 по 21 июля для проведения профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации.

Прокачка по «Северному потоку» 10 июля составила около 63,4 млн кубометров, что аналогично уровню прокачки в предыдущие дни. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали, которая составляет почти 170 млн кубометров в сутки.

Если объёмы поставляемого «Северным потоком» газа не будут переброшены на альтернативные маршруты, Европа может столкнуться с резким ростом биржевых цен на топливо. За месяц газовые котировки увеличились в два раза и на прошлой неделе, впервые с марта, преодолели отметку в $1900. Это в несколько раз выше средних показателей прошлых лет.

Однако заместить весь выпадающий объём поставляемого в Европу газа за период техобслуживания будет невозможно по причине того, что Украина ограничила приём российского газа для транзита, а использовать газопровод Ямал — Европа через Польшу запрещают российские контрсанкции. Ряд стран, включая Германию и Австрию, уже высказали опасения, что после окончания работ поставки по «Северному потоку» могут снизиться или полностью прекратиться.