Посольство США в РФ приостановило обработку заявок на получение виз

Посольство Соединённых Штатов в России заявило о приостановке работы по обработке заявлений на получение иммиграционных и неиммиграционных виз, написали на официальном сайте дипломатического представительства. Сотрудники посольства США пояснили, что получить визы уже нельзя из-за введённых ограничений со стороны российских властей.

Обратите внимание, что посольство США в Москве на данный момент не обрабатывает заявки на иммиграционные и неиммиграционные визы из-за введенных российскими властями ограничений, — сказано в сообщении.

Россия заявила о высылке 12 американских дипломатов в ответ на аналогичный шаг США, сделанный в конце прошлого месяца. До этого точное количество дипломатов для высылки не называлось. Представитель Госдепартамента подтвердил получение списка.

РФ прекратит высылать американских дипломатов после того, как США прекратят свои действия по высылке российских дипломатов, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что решения Москвы вынужденные и ответные.

Ранее стало известно, что МИД РФ передал посольству США в Москве ноту со списком выдворяемых сотрудников, объявленных персонами нон грата. Нота вручена вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США. Выдворение американских дипломатов из России является ответом на высылку Вашингтоном дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН.