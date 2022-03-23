МИД РФ вручил посольству США ноту со списком выдворяемых сотрудников

МИД РФ передал посольству США в Москве ноту со списком выдворяемых сотрудников, объявленных персонами нон грата. Нота была вручена вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Выдворение американских дипломатов из России является ответом на высылку Вашингтоном дипломатов Постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН. Американской стороне жёстко заявлено, что любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ.

Накануне власти Польши приняли решение выслать с территории страны около 40 представителей дипмиссии России, пишет Onet со ссылкой на правительственные источники. Причиной высылки дипломатов стала их «деятельность, не соответствующая их дипломатическому статусу», что на языке дипломатии означает шпионаж, считает портал.

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что РФ ответит на высылку 45 дипломатов «по принципу взаимности». Об этом он сообщил, выйдя из здания МИД Польши.