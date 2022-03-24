«Наши действия ответные»: Песков о высылке Москвой дипломатов США

Россия прекратит высылать американских дипломатов после того, как США прекратят свои действия по высылке российских дипломатов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Чтобы мы перестали высылать американских дипломатов, Соединённые Штаты должны прекратить свои действия по высылке наших дипломатов. Наши действия не являются первопричиной этого кризиса, они являются вынужденными и ответными, — заявил он.

МИД России накануне передал посольству США в Москве ноту со списком выдворяемых сотрудников, объявленных персонами нон грата. Нота была вручена вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США. Ведомство отметило, что это ответная мера.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что 12 российских дипломатов, работающих в постпредстве при ООН, США объявили персонами нон грата. По слова Небензи, таким образом власти США предприняли «ещё один враждебный шаг» в отношении российской мисcии в ООН и грубо нарушили обязательства по соглашению о принимающей стороне.