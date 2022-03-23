Россия вышлет из страны 12 американских дипломатов

Россия собирается выслать 12 американских дипломатов из страны в ответ на аналогичный шаг США, сделанный в конце прошлого месяца. Как пишет The Hill, до этого точное количество дипломатов, планируемых к высылке, не сообщалось. Представитель Госдепартамента подтвердил получение списка.

Американской стороне было твёрдо сказано, что любые враждебные действия США в отношении России получат решительный и адекватный ответ, — говорится в заявлении МИД России, цитируемом изданием.

Ранее стало известно, что МИД РФ передал посольству США в Москве ноту со списком выдворяемых сотрудников, объявленных персонами нон грата. Нота вручена вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США. Выдворение американских дипломатов из России является ответом на высылку Вашингтоном дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН.

В ответ на это представитель американского Госдепартамента призвал Россию остановиться и никого не высылать, назвав такой шаг последним из числа непродуктивных и не способствующих развитию двухсторонних отношений двух стран. Он добавил, что в настоящее время важны контакты между властями двух стран, поддержание которых облегчают дипломаты.