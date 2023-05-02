Посольство США в Москве грузит доллары бочками

Фото: imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press

Американские дипломатические службы с мая 2022 года завозят в Россию немалое количество наличных долларов, стало известно изданию «Октагон». В году минувшем их число оценивалось в 30 миллионов баксов, а в нынешнем посольство США заказало на свои нужды, а также для консульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге аж 50 миллионов. Точная цифра стала известна потому, что для доставки такой массы валюты был нанят внешний подрядчик. К слову, один миллион долларов купюрами в 100 долларов весит 10 кг, а купюрами в 10 баксов — 100 кг.

Эти цифры живо напомнили о событиях уже далекого 1996 года, когда вся страна, пережившая кровавые столкновения осени 1993-го, напряглась в ожидании президентских выборов, как тогда казалось, непредсказуемых. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова вспоминала, что в тот переломный год американцы под надуманным предлогом обмена старых долларов на новые ввезли в столицу 500 миллионов долларов. Резидентура ЦРУ в полном составе во главе с Майклом Суликом буквально спала на мешках с деньгами, которые потом разные частные лица на своих автомобилях развозили по конспиративным адресам. Понятно, что средства шли на поддержку избирательной кампании Бориса Ельцина. За исключением тех баксов, что ручейками растеклись по карманам демократических активистов.

Считается, что на поддержку демократии, а на деле на формирование и закрепление в России выгодного Штатам режима, Вашингтон потратил в девяностые годы более пяти миллиардов долларов. Во всяком случае, факты откровенного вмешательства американцев в наши внутренние дела были очевидны.

И вот — новая заметная переброска валюты в Россию. Понятно, что нал трудно отследить и проконтролировать. Недаром многие страны очень подозрительно относятся к любым попыткам иностранных посольств оперировать наличными и настаивают на безналичных расчетах. Хотя любая финансовая деятельность дипломатов контролю не подлежит в силу Венской конвенции.

Примечательно, что форсирование ввоза наличной валюты совпало с приездом в Москву нового посла США Линн Трейси, считающейся специалистом по раскачиванию ситуации в американских интересах. Она успела дважды поработать в Москве — и в начале девяностых, и в историческом 2014-м. А в последнее время вела американскую игру в Ереване с известными последствиями переориентации режима Никола Пашиняна. Многие были удивлены, что Россия проявила излишнюю мягкость и дала все-таки такой фигуре агреман.

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Конечно, Россию в последнее время подчистили от некоммерческих организаций, действовавших в интересах недружественных стран, и многие оппозиционные витии покинули страну. Так что адресатов наличной «финансовой помощи» у нас явно поубавилось. Но ведь недаром свежий нобелевский лауреат Дмитрий Муратов обещает создать фонд поддержки независимых СМИ. Видимо, независимых от коренных интересов страны. А такой проект требует немалых средств. Причем лучше тех, что оставляют мало следов.

Вряд ли кто-то надеется, как в Киеве, организовать в Москве платный Майдан. Не те настроения в стране. Однако в последнее время замечено, что западные фонды и представляющие их дипломаты активно пытаются работать с националистическими и сепаратистскими кругами. Особенно в республиках России. И даже с подпольными объединениями мигрантов. С любой силой, способной повлиять на стабильность внутри России. Да так, чтобы такие сдвиги вошли бы в резонанс с ростом напряжения на фронте. Скажем, в момент начала украинского наступления.

Немалый интерес и к городам, где куются щит и меч российской армии. В частности, очень активно консульство США в Екатеринбурге, где недавно по подозрению в шпионаже задержали корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

К тому же есть серьезные подозрения насчет того, что часть валюты пойдет в криптообменники. Недаром, мол, американцы были замечены в приобретении «холодных» криптокошельков. Тогда отследить движение ввозимых средств будет невозможно окончательно.

Словом, напряжение большой игры только нарастает. А для ведения войны, как говаривал маршал времен Людовика ХII, нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги.