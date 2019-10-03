https://static.news.ru/photo/25e29776-e5fa-11e9-9e42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Киеве американское посольство назвало условием проведения местных выборов на востоке Украины вывод оттуда вооруженных формирований, противостоящих властям страны.

Мы приветствуем прогресс в направлении достижения мира на востоке Украины и призываем к восстановлению контроля Украины над ее международной границей, — говорится в сообщении посольства в Twitter.

По их словам, свободные и честные выборы требуют выведения возглавляемых Россией сил и незаконных вооруженных формирований с территории Украины. Они призвали Россию проявить политическую волю и выполнить это условие.

1 октября украинская делегация в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины подписала «формулу Штайнмайера», сообщал News.ru. Такой шаг Киева вызвал резко негативную реакцию у ряда общественных и политических деятелей страны. В частности, подписание «формулы» раскритиковал бывший президент Пётр Порошенко.

Как писал News.ru, администрация украинского президента Владимира Зеленского видит два варианта проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.