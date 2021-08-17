Посольство России заявило о проработке вывозных рейсов из Афганистана

Проработкой вывозных рейсов из Афганистана занимаются в посольстве России в Кабуле. Дипломаты постараются «помочь всем», сообщает РИА Новости.

Мы прорабатываем вопрос организации вывозных рейсов с учётом потребностей российских граждан. Постараемся всем помочь, — заявил пресс-секретарь дипмиссии в Кабуле Никита Ищенко.

Глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов ранее сообщил, что несколько сотен российских граждан афганского происхождения находятся в Афганистане. Большая часть из них уже была эвакуированы вывозными рейсами из-за пандемии.

Ситуация в Афганистане обострилась в последние несколько недель на фоне вывода американских войск. 15 августа боевики запрещённого в России «Талибана» вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Они заявили о полном контролем над страной. Лидер государства Ашраф Гани улетел из Афганистана, захватив с собой крупную сумму денег. Он заявил, что сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития в стране.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что виновниками трагедии в Афганистане стали местные власти, которые не сумели добиться мирного урегулирования ситуации в стране. Он добавил, что политические лидеры не смогли противостоять талибам и добиться мирного урегулирования конфликта.