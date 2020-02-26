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Экипаж судна морского снабжения Miclyn Endurance обнаружил неисправную лодку в 40 морских милях от берега Пхукета. Яхта с единственным человеком на борту пробыла в открытом море три дня.

Об этом рассказал глава третьего регионального командования ВМФ Таиланда Чарнгчай Чомчернгпат, передают «Новости Пхукета». На корабле находился 70-летний гражданин Великобритании. Судно отбуксировали в штаб третьего регионального командования на мысе Панва....