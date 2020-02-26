Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посольство России посчитало налогом плату за въезд в центр Лондона на автомобиле. Британские власти включили российских дипломатов в пятёрку главных неплательщиков.

В дипмиссии отметили, что согласно Венской конвенции иностранные посольства освобождены от уплаты налогов, сборов и пошлин на территории любого государства.

Упомянутый сбор за въезд в центр британской столицы по своей природе является именно налогом. Такова единодушная позиция аккредитованных в Лондоне иностранных посольств, — сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство.

Российские дипломаты добавили, что в опубликованный Великобританией список попали представительства 83 стран, а наибольший счёт британцы выставили США — более £12,4 миллиона.

Как писал NEWS.ru, Россия с £5,7 миллиона оказалась пятой в списке «посольств-должников». Стоимость въезда в центр Лондона — £11,5 с автомобиля в сутки.

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