https://static.news.ru/photo/94acf188-58aa-11ea-bc3b-fa163e074e61_660.jpgФото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Посольство России посчитало налогом плату за въезд в центр Лондона на автомобиле. Британские власти включили российских дипломатов в пятёрку главных неплательщиков.
В дипмиссии отметили, что согласно Венской конвенции иностранные посольства освобождены от уплаты налогов, сборов и пошлин на территории любого государства.
Упомянутый сбор за въезд в центр британской столицы по своей природе является именно налогом. Такова единодушная позиция аккредитованных в Лондоне иностранных посольств, — сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство.
Российские дипломаты добавили, что в опубликованный Великобританией список попали представительства 83 стран, а наибольший счёт британцы выставили США — более £12,4 миллиона.
Как писал NEWS.ru, Россия с £5,7 миллиона оказалась пятой в списке «посольств-должников». Стоимость въезда в центр Лондона — £11,5 с автомобиля в сутки.