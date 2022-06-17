Посольство РФ: заявления США о лабораториях на Украине не являются правдой

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Лабораторные исследования

Данные Министерства обороны США о том, что лаборатории на Украине носили исключительно гражданский характер, не соответствуют действительности, заявили в посольстве России в Вашингтоне. Диппредставительство написало в своем Telegram-канале, что такие сведения с энтузиазмом преподносились в недавнем докладе Пентагона.

Все проекты якобы носили исключительно гражданский характер <...>. Подготовленная Минобороны США информация — откровенная неправда, — говорится в сообщении.

Доклад Пентагона был опубликован 9 июня. В нем подтверждается, что на протяжении последних 20 лет США действительно оказывали поддержку работе украинских лабораторий и центров здравоохранения. Всего их было 46. В американском ведомстве уверяют, что вся работа носила исключительно гражданский характер.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не только США, но и Германия были вовлечены в биологическую деятельность на Украине. Глава дипведомства отметил, что американские и германские ученые разрабатывали крайне опасные патогены, которые в будущем планировалось испытывать на человеке. Лавров добавил, что такие разработки велись в лабораториях, которые находятся в 15 украинских городах.