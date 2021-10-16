Посольство РФ в Албании призвало не додумывать детали гибели туристов

Воздержаться от распространения неподтверждённых версий гибели российских туристов попросило посольство РФ в Албании. Просьба, которую озвучили РИА Новости в диппредставительстве, последовала после появления в местных СМИ информации о возможном отравлении россиян хлором.

Посольство просит воздержаться от распространения неподтвержденных версий гибели туристов из России в связи с появлением в местных СМИ ряда предположений о причинах происшествия. Всё это измышления албанских журналистов. Призываем дождаться окончательных результатов следственной экспертизы, — заявили в посольстве.

Дипломаты также подчеркнули, что версии о том, что россияне были пьяны или находились под воздействием наркотиков, оскорбительны и не имеют под собой никаких оснований.

Ранее посольство подтвердило гибель российских туристов в Албании. Дипломаты отметили, что рассчитывают на тщательное расследование трагедии.

Родственники погибших оповещены о произошедшем, тела отправлены на родину.

Четверых россиян нашли мёртвыми в сауне одного из отелей албанского округа Кавайя вечером 15 октября. Полиция установила, что погибшие являются членами одной семьи, их возраст составляет от 31 до 60 лет.

Первоначально предполагалось, что россияне умерли от удушья. Однако эта версия пока не подтвердилась. При проверке места происшествия не было обнаружено каких-либо веществ, способных вызвать асфиксию. Следствие также выдвинуло версию о том, что туристы могли быть убиты. При этом было отмечено, что делать выводы о деталях возможного преступления пока слишком рано.