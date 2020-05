Посольство РФ передало Financial Times требование МИД об опровержении

https://static.news.ru/photo/88158d8c-95f8-11ea-b73b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посольство России в Лондоне передало в редакцию Financial Times письмо от МИД России с требованием опровергнуть опубликованную ранее статью о занижении показателей смертности от коронавируса в России.

Письмо передано, — сообщили NEWS.ru в российской дипмиссии, отметив, что все детали позднее обнародует посол России в Лондоне Андрей Келин.

Ранее комиссия Госдумы России попросила МИД принять меры вплоть до лишения аккредитации в РФ по отношению к изданиям The New York Times и Financial Times из-за публикаций, ставящих под сомнение показатели смертности от коронавируса в России.

Со своей стороны официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что на Смоленской площади «подготовили письма в редакции FT и NYT с требованием об опровержении опубликованной дезинформации», которые будут переданы главным редакторам газет через посольства в США и Великобритании.

Как писал NEWS.ru, МИД РФ также направил обращения в связи с публикациями представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру и генсеку ЮНЕСКО Одре Азуле.